Andrea Llosa critica duramente a Cathy Sáenz: ''No nos hagamos las víctimas cuando no lo somos''

Andrea Llosa es una de las periodistas que es conocida en nuestro país por su lucha a favor de los derechos de las mujeres, y a través de su cuenta en Facebook mostró su molestia por las palabras de Cathy Sáenz, luego que señalara que es víctima de ataques por las críticas de Rodrigo González en redes sociales.

"Acabo de ver con cierta confusión y vergüenza (lo admito) el testimonio 'desgarrador' de Cathy Sáenz [...] El motivo de su llanto, de tamaña congoja y sufrimiento, y que hoy la ha llevado ha sentirse representante y compararse con una mujer maltratada y violentada, es porque Rodrigo Gonzáles, desde sus historias en Instagram, la ha llamado chusca, desangelada y se mofa del rating, de la ropa que escoge para vestirse y de sus intervenciones poco chisposas al momento de conducir", se lee al comienzo de su extensa publicación.

La conductora de 'Nunca más' y 'Andrea' dejó en claro que si bien no conoce a la exprodutora, su testimonio le "parece una burla, una ofensa para todas las mujeres que realmente son víctimas de violencia y huelen el miedo que más de una vez he visto en sus ojos".

Asimismo, precisó que Cathy Sáenz, luego que indicara que no puede salir a cenar con su familia por miedo, quizá no sabe, pero "las mujeres que realmente son violentadas, no comen, no viven, no duermen, no pueden ni trabajar porque el terror, el acoso, la violencia, el maltrato, los golpes, las amenazas, las mentadas de madre, los puñetes, las violaciones sexuales, no las dejan ni vivir".

Por último, destacó que "Ella sabe cómo es la tele y las críticas (muchas veces hirientes) lamentablemente son parte del show al que ella pertenece. Hoy es conductora de un programa magazine y ayer fue productora, no de un reality, sino de dos. O sea, la conoce. Ya pues, no nos hagamos las víctimas cuando no lo somos, por favor".