Andrea Llosa sobre Jefferson Farfán: ''Honestamente. Si tienes mucho dinero, dale todo a tus hijos''

Andrea Llosa, conductora de los programas 'Nunca más' y 'Andrea', no fue ajena a dar su opinión tras las recientes declaraciones de Doña Charo sobre la batalla legal que atraviesa Jefferson Farfán y Melissa Klug sobre la manutención de sus hijos.

“Yo creo honestamente que si tienes mucho dinero, como Jefferson Farfán, dale todo a tus hijos. De verdad, me parece, no sé si la palabra es mezquindad, no sé cuánto le pasará de pensión y seguramente un niño no necesita, no todos tienen la misma condición económica porque no todos tienen el mismo padre, cada situación es diferente", señaló a un medio local.

Asimismo, agregó "no estaría pensando en ‘no, mejor no le voy a dar, le voy a dar menos’. No sé, estarían en el mejor colegio, en la mejor universidad, tendrían el mejor seguro de salud, me pondría a pensar en eso, para eso trabajamos los papás”.

Por último, dejó esta reflexión en el que precisaba que “los padres se divorcian y los hijos no. Tus hijos van a ser tus hijos para toda tu vida (…) lamentablemente a veces el rencor te gana, la rabia te gana”.