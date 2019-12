Andrea Llosa le responde a críticos tras confesión sobre infidelidad a expareja

Una entrevista brindada por Andrea Llosa a un medio escrito ha generado revuelo en las redes sociales, luego que se confesara que le pagó con la misma moneda a una expareja que le había sido infiel en más de una ocasión.

Los cuestionamientos por la anécdota contada por la conductora de 'Nunca más' y 'Andrea' hicieron que ella no tardara en pronunciarse desde sus cuentas oficiales en Instagram y Facebook para dejar en claro que lo revelado es porque no es una persona mentirosa.

"Mientras estoy de viaje (vacaciones) con mi familia veo que mis declaraciones en el diario El Trome, nota que me hicieron antes de viajar, han causado un poco de revuelo (por no decir bastante). He leído a más de uno poner el grito en el cielo por haber declarado tamaña confesión. Y qué querían, ¿que mintiera? No, no miento. Me preguntaron si alguna vez había sido infiel y dije la verdad. O sea que sí, que fui infiel", escribió.

Asimismo, aclaró que este episodio ocurrió cuando tenía 18 años y tenía una relación inmadura, y que ahora todo es diferente porque es feliz ya que tiene un matrimonio de 15 años.

"Tenía 18 años, vivía una relación inmadura, tormentosa y no me arrepiento de haber besado a otro chico. Dicho sea de paso, les cuento que él lo supo y me perdonó, así que dejen de estar arañándose que “el cornudo” me perdonó. Yo también “fui cornuda” por él, y lo perdoné. Listo", agregó.