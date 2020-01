Andrea Llosa es sorprendida con romántica pedida de mano

Andrea Llosa compartió en su cuenta de Instagram un momento romántico que vivió durante sus vacaciones familiares en Europa. La conductora de 'Nunca más' contó que su esposo le entregó un anillo de compromiso, pese a que llevan casados 15 años.

La también conductora de 'Andrea' reveló que esto llegó porque al poco de haber iniciado su relación salió embarazada y su esposo le propuso casarse, y a pesar que lamentablemente perdió al bebé, se juraron amor eterno tres meses después.

“No tenía ninguna duda de que él era el hombre con el que quería estar toda mi vida y como, además, estaba embarazada, no había mucho tiempo para disfuerzos ni remilgos. Lamentablemente a los pocos días perdí al bebé, pero igual él insistió en que nos casáramos y yo no tuve ningún reclamo al respecto. Lo amaba, era mi mejor amigo, y había algo que me tenía cautivada... Me reía muchísimo con él, él me hacía feliz. A los tres meses nos casamos y en medio de la felicidad por los preparativos de la boda y la tristeza por la pérdida del bebé, no hubo tiempo para pensar en un anillo de compromiso y menos en una pedida de mano”, se lee al comienzo de su extenso mensaje.

Añadió que a su esposo le dijo que esperaba tener el anillo, pero cuando lo creyera conveniente, y que este viaje familiar será inolvidable, ya que ante sus hijos y demás familiares le pidieron que se vuelva a casar.

“Y bueno, luego de muchos años, sucedió y lo más lindo es que no lo imaginaba. En una cálida cabaña en medio de la nieve de un pueblo llamado Zlatibor, en Serbia, con mis primos, mis amigos, mis sobrinos, mis hijos y la hija de mi esposo, mi esposo se paró y luego de 15 años de matrimonio, sacó el anillo y me pidió que me casara nuevamente con él”.

Por último, Andrea confesó que el retraso del ansiado anillo valió la pena. “Ver la cara de felicidad de mis hijos es una imagen que nunca olvidaré. Enseñarles, además, que el amor también tiene detalles y que los años de matrimonio no siempre apagan la relación sino que muchas veces la encienden y refuerzan la familia. Tenía ganas de compartirlo con ustedes”, puntualizó.