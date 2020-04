Andrea San Martín arremete contra irresponsables que no acatan cuarentena

¡Con todo! Andrea San Martín no solo aprovecha la popularidad que ganó para fortalecer su faceta de influencer, sino que transmite mensajes con los que intenta crear conciencia entre sus seguidores, más ahora que en todo el mundo se vive una verdadera crisis sanitaria por el coronavirus.

Vía Instagram. Así, la exchica reality utilizó sus redes sociales para dirigirse a un sector específico de la población: aquellos que no acatan ni el estado de emergencia ni el toque de queda y no se guardó nada, ya que tuvo duros calificativos para ellos por no tener empatía y a su estilo les explicó por qué deben respetar esta medida.

“La razón es que el sistema de salud no se da abasto para atender a todos al mismo tiempo, sobre todo las emergencias, esto llevaría a que, como en otros países, tengan que decidir dejar de lado a personas con menos posibilidades…Eso es lo que tu cerebrito debe entender. No sigas jo…, ya lo hiciste con los de tu costado, no lo hagas con el mundo”, se le escucha decir.

