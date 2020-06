Andrea San Martín devastada por la muerte de familiar: "Yo la vi desde lejos y dije eso no es vida"

Lamentable. Pese a la dura situación por la que se encuentra atravesando el país y el mundo a causa del coronavirus, Andrea San Martín no pudo evitar comunicar a sus seguidores la triste noticia de perder a su abuelita, quien llevaba días estando grave.

Andrea, inició indicando que el motivo por el cual revela la pérdida de su familiar es por los miles de mensajes de apoyo y fuerza que viene recibiendo por parte de sus verdaderos fans: “Hola chicos, para ustedes que me vienen escribiendo, mi abuelita ha fallecido el día de hoy y es un golpe de realidad a lo que estamos viviendo. Quiero agradecerles por todo el tiempo en que vieron a Maia con mi abuela y siempre fueron muy buenos”, dijo triste.

Además, relató un poco sobre lo sucedido: “Yo logré verla de lejos y dije, eso no es vida. Ya no era justo para ella tener eso que además las circunstancias le quitaron como la visita de sus nietos y bisnietos. Me toca el corazón porque tengo miles de recuerdos con ella. Ahora me toca ser hija y acompañar a mi mamá lo más posible”.

Por otro lado, el momento en que la ‘ojiverde’ no pudo evitar quebrarse, fue cuando tocó el tema de la tierna relación que llevaba su hija mayor con su abuelita: “Conversarlo con Maia asumo es un golpe más fuerte porque es más niña y ella tenía hasta más afinidad con la abuela, pero son cosas que pasan y uno lo tiene que aceptar”, finalizó devastada.

