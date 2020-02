"¡No tengo tiempo!": Andrea San Martín 'estalla' porque le dicen que "está muy descuidada"

Andrea San Martín no se quedó callada y respondió fuerte a las críticas por su aspecto. Hace poco, la ex chica reality reveló que ha subido 10 kilos producto del estrés y, esta vez, publicó un extenso video para responder a quienes le dicen que “está tan descuidada”.

“Me da risa cuando me dicen: ‘¿por qué no te arreglas tu no sé qué?’ o ‘¿por qué no te arreglas tu no sé cuánto?’. ¡No tengo tiempo! Últimamente no he tenido tiempo, mi prioridad es mi trabajo y mis hijas. (…) O sea, no es que no sepa que me falta retocarme las cejas, que no me he ido a arreglarme los dientes, que he subido 10 kilos. No es que no sepa, lo sé”, dijo Andrea San Martín en Instagram.

Asimismo, criticó a aquellas mamás que aparecen "regias" en redes sociales mientras cuidan a sus hijos. “Y cuando me dicen: ‘¿por qué estás tan descuidada?’, porque tengo que trabajar. Yo soy el sustento principal de toda mi casa. Yo soy la que para esta casa, sin menospreciar, pero las cosas como son. (…) Mientras ahorita todo el mundo está regia gastando su plata, yo estoy haciendo más”, agregó.

