La reacción de Andrea San Martín cuando le dicen que vive de las pensiones de sus hijas

Alejada de la televisión, Andrea San Martín aprovecha la fama que ganó con su faceta de influencer, donde interactúa con sus seguidores que no se pierden sus consejos sobre maternidad. Sin embargo, tampoco se salva e las críticas de los crueles cibernautas por lo que ecidió dedicarles un ‘cariñoso’ mensaje.

Vía Instagram. A través de su red social, la exchica reality comparte las experiencias de su día y día y brinda recomendaciones a las madres que como ella siempre buscan soluciones que les faciliten la crianza de sus pequeños, pero tampoco se libra de quienes la cuestionan por no haber estudiado, tener hijos de padres diferentes y hasta la acusan de vivir de las pensiones de sus hijas.

“Y ahí tienen mi cara (sacando la lengua) cuando me dicen: no estudiaste nada, eres chica reality, tienes dos hijas de dos papás distintos, vives de las pensiones y toda la sarta de babosadas que solo un pobre básico mental puede decir. No todos los libros que leíste ni las 20 carreras que estudiaste te van a servir si no aprendiste las palabras claves de la vida. Igual sigo creyendo que los estudios son básicos y positivos para todos siempre”, respondió San Martín.



Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO