Andrea San Martín lloró desconsoladamente al dormir sin sus hijas en casa

Sin duda alguna, la cuarentena que se vive en todo el mundo por el Covid-19 está poniendo a prueba la fortaleza de más de uno, sobre todo cuando a las personas les toca vivir lejos de sus seres queridos, como le acaba de pasar a Andrea San Martín.

Vía Instagram. Si bien es cierto, la exchica reality estaba asilada en su departamento con sus niñas, reveló que decidió permitir que vayan con sus padres para evitar que se estresen por el encierro y siempre verla a ella.

Sin embargo, el cambio no ha sido fácil para la joven madre quien compartió en sus historias de Instagram lo mal que la ha pasado sin ellas, ya que al dormir y no verlas en su cuartos no pudo evitar llorar desconsoladamente. Asimismo, reveló que ya está más tranquila, ya que, después de todo la decisión que tomó fue por el bien de sus hijas.

“Ayer me eché a ver, me he reído mucho, luego me empezó una lloradera tremenda. Pero bueno, conversé con algunas personas y estuve más tranquila, por eso mis ojitos están así, un poquito hinchados”, contó Andrea San Martín.

