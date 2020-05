Andrea San Martín presume su nueva figura tras bajar de peso: "Me siento mejor"

Feliz, así se mostró Andrea San Martín con su nueva figura. La ex chica reality compartió un video en sus historias de Instagram para mostrarle a sus seguidores cómo ha bajado de peso en dos semanas. Como se recuerda, hace unos meses, la 'ojiverde' reveló que había subido 10 kilos en dos meses debido al estrés.

"La faja la utilizó porque mi piel esta suelta por el embarazo. Entonces la uso para pegar la piel, pero no para bajar de peso. Para eso es la comida y el ejercicio. Este era mi primer reto, este jean. (...) No estoy en la meta ni en el peso que quiero. Para menos de dos semanas, estamos bien", contó Andrea San Martín en Instagram.

Asimismo, se mostró muy contenta por los resultados. "No tengo una rutina. Estoy haciendo cardio todos los días y ejercicios que se me ocurren, que en algun momento he hecho. (...) De hecho estoy contenta porque me siento mejor pero sé que me falta muchísimo más. Los mantendré al tanto, siento que ver a otra persona eso te puede incentivar", agregó Andrea San Martín.

