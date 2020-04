Andrea San Martín se quiebra al revelar que se separará de sus hijas en plena cuarentena

Andrea San Martín decidió separarse por unos días de sus hijas y entregárselas a sus padres, Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor, en plena cuarentena. La ex chica reality compartió un video en sus historias de Instagram, donde manifestó su preocupación por sus engreídas hijas, quienes pasan la cuarentena solo con ella y “se estresan dentro de casa”.

“La decisión fue super complicada. Primero conversé con el papá de Maia y con su familia porque obviamente tenía que analizar el hecho de que estén igual de resguardadas que en mi casa. (…) En el caso de Juan Víctor, él vive solo y de hecho creo que ha sido más difícil la decisión porque Larita es más pequeña”, declaró Andrea San Martín.

No obstante, no pudo evitar quebrarse al hablar sobre este tema. “Trato siempre de estar en mi 200%, no ser perfecta pero sí hacer lo mejor posible. (…) Uno tiene que reconocer cuando también necesita respirar para tomar impulso, para seguir hacia adelante. Es complicado”, agregó Andrea San Martín con los ojos llorosos.

