Andrea San Martín responde a críticas tras subir 10 kilos de peso: "Estuve con un nivel de estrés brutal"

Andrea San Martín sorprendió al publicar un video de cómo luce su figura. A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality reveló que subió entre 10 y 11 kilos producto del estrés. Además, se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales por su nueva apariencia.

VEA TAMBIÉN: Joven seleccionado olvida el pudor y baila atrevido perreo en plena vía pública

“Me voy a tomar el atrevimiento de contarles que me he subido 10 kilos en total. Sin embargo, las terapias que me estoy haciendo han hecho que no se me noten tanto en la barriga. De lo que estaba sí me engordado y mis pantalones no me suben porque me engorda a mí un montón la parte de las piernas y la parte del deriere y los brazos me crecen mucho”, contó Andrea San Martín.

VEA TAMBIÉN: El mensaje de Jefferson Farfán tras firmar acuerdo de paz con Melissa Klug

Asimismo, sobre la razón que la habría llevado a subir tanto de peso, señaló: “No se preocupen porque no tengo tiroides ni nada pero sí he estado con un nivel de estrés brutal y comí demasiado en dos meses”.

Responde a críticas

La exchica reality también aprovechó para hablar de las críticas que ha recibido. “Sé que muchos de ustedes me están cuestionando el tema de mi peso y no quiero entrar en mayor detalle. (Todo lo que tengo que hacer) me ha llevado a estos diez u once kilos de más que tengo y obviamente pretendo bajarlos”.



Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO