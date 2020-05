Andrea San Martín responde fuerte a críticas: "Me da pena la cultura tan machista del país"

Andrea San Martín aprovechó su tiempo libre para resolver a las dudas de sus seguidores. Una de las interrogantes más controversiales que le plantearon fue si le incomodaba que la juzgaran por sus antiguas relaciones con Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez. La ex chica reality no duó en responder.

"¿Alguna vez te afectó o te dolió que la gente hable por el hecho de que tus hijas sean de padres distintos?", le preguntó una seguidora. A lo que Andrea San Martín respondió: "Para nada. A mí no me suelen afectar los comentarios de la sociedad machista, he luchado contra eso desde que nací. No me interesa".

Asimismo, señaló que lo único que lo molesta es que aún exista una cultura machista en el Perú. "Solo me da pena la cultura tan machista de mi país y me encantaría irme de esta vida viendo que esto cambió", agregó.

