¿Andrés Wiese confirmó declaraciones de Mayra Couto? Este video lo dejaría en evidencia

¡Nadie se lo imaginaba! Luego de tantas acusaciones por acoso sexual y bullying que realizó públicamente la actriz Mayra Couto en contra de Andrés Wiese, el actor habría coincidido con algunas de las declaraciones de la actriz en una de las secuencias de preguntas que realizó el programa conducido por Bruno Pinasco.

A través del bloque ‘Preguntas con cancha’ en la que varios artistas participan para conocer más de ellos, Andrés Wiese respondió a la interrogante: “¿Te han chapado después de haber comido algo oloroso?”, a lo que el actor respondió: “Sí, me han chapado. Quisiera contar un poco más de esta historia, pero me voy a meter en un problema… pero sí he hecho una serie de 8 años que se llamó ‘AFHS’, y alguna vez me ha tocado recibir un beso después de una lata de atún”, contó el popular ‘Ricolás’.

Mayra Couto acusa a Andrés Wiese de acoso

Como se recuerda, la actriz que interpretó a ‘Grace’, rompió su silencio para comunicar que su excompañero de trabajo la habría acosado y burlado de ella durante las grabaciones. Esto lo contó a través de sus redes sociales mediante fuertes chats que le escribió semanas antes a Andrés Wiese.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO