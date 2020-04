Andrés Wiese indignado revela que es víctima de acoso: "No se siente bien, en serio"

El actor Andrés Wiese se ha convertido en tendencia en Twitter, donde se animó a hacer pública una incómoda situación que, según contó, viene soportando hace muchos años a través de sus redes sociales: que es víctima de acoso. La repsuesta de sus seguidores fue positiva y le dieron su respaldo de inmediato.

Vía Twitter. Desde esta red social, el actor contó que decidió romper su silencio a raíz de una reciente publicación que hizo en Instagram, sobre una receta de una torta tres leches, la cual recibió una gran cantidad de comentarios subidos de tono que el mismo calificó como un acoso.

"Siempre he tratado de divertirme (y creo que con mucha correa) de los chistes que he recibido en estos años...Sé muy bien cómo funcionan las redes sociales, y tengo clarísimo que así como hay mucha gente buena que solo busca eso; entretenerse y divertirse...también hay mucha gente malintencionada, infeliz y enferma", dice una parte de su mensaje.

Asimismo, reveló algunos de los comentarios que recibió y pidió que por favor aprovechen esta curentena para reflexionar sobre el respeto no solo para las mujeres, sino para los hombres también. "Leer comentarios así no me hace sentir ( ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto sino vamos a respetarnos entre nosotros. Nos educan constantemente sobre la violencia y el acoso a la mujer. ¿Por qué no educarnos también sobre la violencia y acoso al hombre?...Ojala esta etapa de aislamiento sean también de reflexión para que algún día seamos mejores personas"



