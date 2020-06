Andrés Wiese: Mayra Couto explota redes con fuertes revelaciones: "Cuando hacíamos un plano me rozaba"

¡Fuerte! Luego que una menor de edad de tan sólo 17 años denuncie públicamente por acoso al conocido actor Andrés Wiese, su compañera de grabaciones Mayra Couto sorprendió a todos al hacer fuertes revelaciones sobre él, asegurando que también se sintió agredida.

A través de sus redes sociales, Mayra mostró a sus seguidores diversos chats en donde le escribe a Andrés cómo se sintió tras varios años de trabajo juntos: “Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces cuando hacíamos un plano, he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas”, expuso la actriz.

Además, Couto acusó a ‘Ricolás’ de haber sido partícipe del bullying contra ella durante horarios de grabaciones: “Me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces, diciendo cosas como que yo estaba loca, que cómo era posible que no supiera de lencería”, continúo relatando.

