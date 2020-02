Angie Arizaga genera preocupación al ser internada de urgencia

Angie Arizaga generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales al conocerse que fue internada en una clínica local tras presentar problemas en el hígado.

“Yo también me asusté muchísimo porque hace mucho tiempo caí en cama por temas del hígado, pero esta vez ha sido por algo que he comido”, comentó, para luego sostener que probablemente el estrés en el trabajo y el tipo de comida ingerida le haya pasado factura.

“Yo creo que se me ha juntado el estrés laboral con algo que he comido, ya se enterarán tantos ensayos que hemos estado teniendo, pero nada, eso es parte de todo esto y espero sentirme mejor mañana porque es horrible no sentirse en su 100%”, señaló.

Por último, indicó que “no puedo comenzar el año de esa manera, enferma, debo hacerle caso al médico”.