Angie Jibaja abandonó clínica donde fue herida de bala y su paradero es desconocido

Angie Jibaja continúa protagonizando escandalosos hechos a pesar de haber sido herida de bala recientemente, según informes policiales por quien sería su pareja, el anciando de 75 años Ricardo Márquez Michieli, escapándose de la clínica donde había sido atendida y se encuentra con paradero desconocido.

Angie Jibaja escapó de clínica

La propia madre de la popular chica de los tatuajes, Maggie Liza, informó de estos hechos a un conocido medio local mostrándose bastante preocupada por lo que estaba pasando, además de señalar que no pudo hablar con Angie debido a que una amiga estaba con ella.

"No he podido hablar con ella, se salió de la clínica. Pidió su alta bajo su responsabilidad (entre las 5 y 6 de la tarde) y le dijo por teléfono a su hermana (Cielo) que se iba para que la deuda no crezca más", señaló la madre de Angie Jibaja, explicando los motivos de la abrupta salida del centro de salud.

Maggie Liza también reveló que la hermana de la exchica reality no se encuentra bien de salud, ya que los últimos acontecimientos la han desbordado."No entiende, no pude hablar con ella, solo sé que está mal. Cielito está llorando y triste, no pudo subir (a la habitación donde estaba Angie) porque había una amiga que estaba con ella", señaló.

A pesar de no conocer el paradero de Angie Jibaja, ella cree que puede ser Leydi Mejía quien se haya llevado a su hija. "No sé (donde está), imagino que la amiga la llevó a su casa, sé que le llevó ropa a Angie. Esa chica (Leydi Mejia) se hace la tonta y solo perjudicó más a mi hija", dijo.