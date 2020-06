"¿Y mis hijos?": Angie Jibaja arremete contra Jean Paul Santa María por decir que su hijo es un genio

Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para arremeter contra su expareja Jean Paul Santa María, a quien acusó de no tratar a todos sus hijos por igual y preferir al que tuvo con Romina Gachoy. Todo esto, luego de que el cantante asegurara que su hijo es un "pequeño Einstein" y pidiera a Harvard, Cambridge y la Nasa ponerle atención.

"Solo quiero pedirle al Ministerio que siempre esté pendiente de cómo van mis hijos porque al menos yo intento comunicarme con ellos diariamente y no responden. Pueden pasar muchos días y no sé nada de ellos. Como quisiera conversar con Romina, como quisiera conversar con Jean Paul, como personas civilizadas, como padres más que nada, pero no, es imposible. No quieren", dice Angie Jibaja en el video.

Asimismo, pidió al Ministerio Público hacer exámenes psicológicos a sus hijos. "Hacen una publicación para su bebé, que los felicito, que es un Einstein, le hace un pedido a la NASA para que puedan verlo. ¿Pero y mis hijos? No me los puedo imaginar observando eso, ellos están acostumbrados a que los traten por igual, mis hijos también son unos genios", agregó.

