Angie Jibaja tras detención de su hijo: "Todos nos equivocamos, no hay un ser perfecto"

El hijo mayor de Angie Jibaja, Nicolas Garay Jibaja, de 21 años, fue intervenido por la policía el 5 de enero a las 22.30 horas en la cuadra 11 de la Av. Paseo del Bosque en San Borja. Según la PNP, los detenidos se dedicarían a la microcomercialización de drogas en la modalidad de delivery.

Al hijo de Angie Jibaja, según el acta de intervención, se le encontró una bolsa con tallos y semillas de marihuana. Además, de otra bolsa de clorhidrato de cocaína. Fue detenido junto a Ricardo Cobeña Saavedra y al conductor del vehículo.

Luego de que se hicera pública su detención, Angie Jibaja escribió en Instagram: “Nos caemos, pero nos levantamos. Bajo cualquier circunstancia, digamos un vamos que se puede. One more beat, con la cabeza en alto que todos nos equivocamos, no hay un ser perfecto… Dios los bendiga. Para todos, después de un hoy, hay un mañana con un largo camino que mejorar. Los amo”.

