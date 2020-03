Angie Jibaja envía mensaje tras perder la custodia de sus hijos: "Les pido que no me suelten"

Jean Paul Santa María, ex de Angie Jibaja, reveló en una reciente entrevista que ganó la custodia de sus hijos y ahora viven con él y su esposa Romina Gachoy. Tras esto, la popular ‘chica de los tatuajes’ envió un extraño mensaje a través de sus historias de Instagram.

“Las cosas han tenido que ser así, no sé por qué, no sé por qué razón tienen que ser así. No entiendo por qué este camino tan largo... lo único que les pido a ustedes, a ustedes, es que no me suelten, que no nos suelten, no lo hagan, ahora menos que nunca, no lo hagan, no nos suelten, por favor”, dice Angie Jibaja en el video.

Por su parte, Jean Paul Santa María se mostró muy feliz tras haber obtenido la custodia de sus hijos. “Ellos (hijos) son unos dulces con Romina, le hacen cartitas y regalitos. Hoy puedo decir que estoy enamorado de mi vida y muy agradecido”, declaró a Trome.

Más noticias en ATV.pe

Angie Jibaja pierde la custodia de sus hijos y ahora ellos viven con Jean Paul Santa María

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO