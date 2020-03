Angie Jibaja a Jean Paul Santa María tras perder custodia de sus hijos: ''Dámelos y quédate con los 200 mil''

Angie Jibaja aún no asume haber perdido la custodia de sus dos hijos, quienes ahora serán criados por Jean Paul Santa María y su esposa, Romina Gachoy.

Ahora en un video compartido en Instagram, la 'Chica de los tatuajes' manifestó estar escribiendo un libro sobre su vida sin perjudicar a otras personas, y además aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al padre de sus hijos.

"Si todo fuera tan fácil como decir al susodicho: ‘okay, lo que debes en el Poder Judicial, los 200 mil, quédatelos, ya no nos debes nada, perdón por fastidiarte, quédatelos y yo los voy a tener (a los niños), me los das a mí y te olvidas de esa deuda’", expresó Angie con la voz quebrada.

Asimismo, precisó que por sus hijos está dispuesta a hacer muchas cosas y que se viene recuperando lentamente. "Que les quede claro que por mis hijos lo doy todo y lo hago todo", añadió.

"He tratado de hacer con mucho cuidado para no molestar a nadie, es un trabajo privado en el que he estado trabajando mucho", manifestó sobre su primer libro.