Angie Jibaja pide ayuda a fans: "¿Cómo pude resistir cuatro balazos?"

Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para revelar que ya se encuentra más recuperada tras ser baleada por Ricardo Márquez Michieli. A través de sus historias de Instagram, la popular ‘chica de los tatuajes’ pidió a sus seguidores que la apoyen comprando su libro autobiográfico 'Angie antes de Jibaja'.

“Una vez más, gracias Dios. Los amo (...) Hoy estoy mucho mejor. Chicos, ¿cómo pude resistir cuatro balazos? Tengo que tener un propósito de vida. Ahora les quiero pedir un favor. Yo comencé con este proyecto del libro que es un libro de liberación personal, que yo estoy segura nadie sabe sobre estos capítulos de mi vida. Les quiero pedir que por favor hagan Swipe Up y lo compren. Cuesta diez soles, me va a ayudar muchísimo de verdad”, dice Angie Jibaja.

Asimismo, aclaró que “no quiere pedirle limosna a nadie”. “Si me quieren ayudar, esa es la forma en la que me pueden ayudar. Yo no quiero pedirle limosna a nadie, no le quiero pedir plata a nadie. No me gusta hacer eso, me he muerto de hambre por un año y no le he pedido nada a nadie. Esta vez es mi trabajo, es un trabajo personal y les pido por favor que entren y lo compren”, agregó Angie Jibaja.

