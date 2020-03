Angie Jibaja rompe en llanto y acusa a Jean Paul Santa María: "Mis hijos están mal, es un psicópata"

Entre lágrimas, Angie Jibaja acuso a Jean Paul Santa María de maltratar a sus hijos. A través de sus historias de Instagram, la popular ‘chica de los tatuajes’ aseguró tener pruebas contra su expareja, quien tiene la custodia de sus hijos.

“Por favor, yo sé que mis hijos están mal, yo lo sé, yo lo siento. Jean Paul nunca ha cambiado, es un narcisista, un psicopata. Estoy muy segura y puedo garantizar que les hace bullying porque tengo pantallazos y fotos y puedo ver todo en mi cuenta. Mis hijos no están bien ahí por favor”, señaló Angie Jibaja.

Además, mostró una imagen de sus hijos como prueba de los supuestos maltratos. “Miren esa imagen, yo toda la vida me he desvelado por tapar bien a Janko, para que no duerma con el bracito incomodo. (…) En la imagen se pueden dar cuenta que él se está burlando de Yanko. Yo lo conozco y las personas que lo conocemos sabemos cómo es él”, agregó.

