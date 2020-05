Angie Jibaja sufrió hemorragia interna por grabarse bailando para Tik Tok

Angie Jibaja preocupó a sus seguidores de Instagram al revelar que sufrió una hemorragia interna luego de realizar un baile para Tik Tok con un amigo. Como se recuerda, en abril, la popular 'chica de los tatuajes' fue baleada por un hombre de 75 años llamado Ricardo Márquez Michielli.

"Les voy a contar de que he estado desaparecida porque después de ese videito que hice para Tik Tok, para poder enseñarle a Sebas. (...) Me costó bastante y bueno me costó una hemorragia interna porque estaba como una semana y media internada, yo ya me sentía muy fuerte, según yo la recuperación ya porque me cuidé y me cuido bastante", contó Angie Jibaja.

VEA TAMBIÉN: Ivana Yturbe envía mensaje a Mario Irivarren tras enterarse que tiene coronavirus

Asimismo, señaló que ahora tendrá más cuidado y dejará el Tik Tok. "El balazo que me cayó en el colón, que es un milagro que no me haya pasado por los intestinos (...) es un milagro realmente. Así que no más Tik Tok, estoy en cama, desde ese día me estoy cuidando muchísimo porque esta hemorragia no fue un chiste", agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO