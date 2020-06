"Quieren deshacerse de mí": Michael Jackson y el supuesto audio filtrado por Anonymous

El grupo de hackers ‘Anonymous’ se ha vuelto tendencia, desde hace varias horas, en Twiter, porque reapareció para manifestarse contra el mandato de Donald Trump. Esto luego de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un agente de la policía de Estados Unidos.

Vía Twitter. ¿Pero qué ha hecho Anonymous esta vez? Fiel a su estilo, esta organización ha filtrado una serie de archivos, audios y videos relacionados con Jeffrey Epstein, el multimillonario vinculado a una red de pedofilia junto a diversos rostros e instituciones conocidas.

Pero el material que más ha llamado la atención ha sido un supuesto audio de Michael Jackson que habría sido registrado días antes de su muerte en el 2009, y donde el ‘Rey del pop’ expresa su temor porque siente que es seguido por un grupo muy poderoso que busca asesinarlo y hacer que todo parezca que fue una sobredosis.

“No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que… se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí. Siento en mi alma, que quieren deshacerse de mí. Podrían dispararme, podrían acuchillarme, podrían hacer parecer que tuve una sobredosis de drogas”, se oye de una voz que sería del cantante en una conversación que tuvo con su abogado Dieter Wiesner.

