¡Escándalo! Antonio Pavón es tildado de homofóbico en España por comentarios contra compañero de reality

Antonio Pavón se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser tildado de homofóbico por una serie de comentarios homofóbicos que lanzó contra uno de sus compañeros en el reality español ‘Supervivientes’, a pocos días de ingresar al programa.

Polémica en España

Todo empezó cuando Antonio Pavón puso en duda la capacidad de dos integrantes de su equipo para cumplir un reto. Luego de que las jóvenes pasaran la prueba, el español de acercó a felicitarlas. En respuesta, su compañero José Antonio Avilés lo llamó “falso”.

Su comentario desató la ira de Antonio Pavón, quien comenzó a llamar “loca” a su compañero. ”Eres una trapera, muy sucia, insoportable. Tienes la poca vergüenza de no hacer nada e ir diciendo cosas. Solo gritas, nos recriminas a los demás”, señaló.

José Antonio Avilés no se quedó callado y le respondió así a Antonio Pavón: “Que me digas loco, no loca”. El español le respondió así: “Te digo loca de remate, ¡chocho!. Si estás todo el día ‘maricón, maricón’”. Sus comentarios han sido calificados como homofóbicos por medios españoles La Vanguardia y El Mundo.

