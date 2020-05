Aparece hombre asegurando ser Juan Gabriel: "Tuve que fingir mi muerte"

Una vez más, un rumor rompe las redes sociales al señalar que Juan Gabriel, el Divo de Juárez, fingió su muerte. Tres años después de que el mundo lloró por su partida, una persona ha aparecido en redes sociales a decir que es Juan Gabriel y que revela la verdad debido a la situación que padece el mundo por el COVID-19.

“Ahora si tuve la necesidad de comunicarme con ustedes, pues como ustedes saben, tuve que fingir mi muerte. (...) No me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya era mayo, y el 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, dice el hombre del video, que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Asimismo, agrega: "Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así que aquí me tienen en mayo del 2020, envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad".

Abogado de Juan Gabriel se pronuncia

Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, explicó: “En realidad, no es un imitador… es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”.

No obstante, descartó tomar acciones legales. "Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama, es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer”, agregó.

