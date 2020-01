Aparición del coronavirus ha generado que una película sea la más buscada por las personas

La aparición del coronavirus, aparentemente en Wuhan, China, ha puesto en alerta al mundo entero, cuyas naciones están tomando los resguardos necesarios para evitar que el virus se propague. En el país asiático la cifra de muertos ya asciende a 106 personas, mientras que en otros lugares han comenzado a aparecer los primeros casos de contagio.

La contingencia ha hecho que la cinta "Contagio" (2011), dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Matt Damon, vuelva a tener una segunda vida. Según The Hollywood Reporter, el martes, este thriller alcanzó el número 10 en la lista de alquiler de películas de iTunes, compartiendo espacio con producciones de actualidad, sobre todo por la temporada de premios, como "Joker" (número 1), "Once upon a time in Hollywood" (número 3) y "Parasite" (número 4).

En la película un trozo de plátano se le cae de la boca a un murciélago en Hong Kong. Un cerdo se come este trozo. El cocinero que está preparando este cerdo le da un apretón de manos (sin lavárselas) al personaje de Gwyneth Paltrow que está de viaje de negocios en la ciudad y que en breve volverá a su hogar en Minnesota. Ya en casa, comienzan los sudores y las dolencias. 24 horas más tarde, la protagonista fallece junto a su hijo.

Así comienza a propagarse el virus mortal que empieza a afectar a la población mundial en el filme de Soderbergh, que además de Dameon y Paltrow cuenta con la participación de Kate Winslet, Marion Cotillard y Jude Law.

Las búsquedas en Google respecto a la disponibilidad de "Contagio" en servicios de streaming se multiplicaron a finales de la semana pasada, recoge Cinemanía. Este lunes, el filme ya había alcanzado el número 13 en la lista de alquiler de películas de iTunes, y sigue siendo cada vez más requerida.

alonso.aranda

