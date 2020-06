Armonía 10 podría declararse en bancarrota: "Ya sálvese quien pueda"

El rubro del entretenimiento se ha visto muy afectado por la declaratoria de emergencia nacional a causa del coronavirus. En uns reciente entrevista, Walter Lozada, director musical de Armonía 10, reveló que se vio obligado a despedir a 12 personas, dejándo únicamente a 40 trabajadores en planilla.

"Armonía 10 no es una orquesta, es una empresa. Nosotros hemos crecido como una empresa musical. Y dentro de la empresa musical los músicos están en planilla; nos hemos acogido al Programa Reactiva Perú, donde el Gobierno nos ha otorgado un crédito, y con eso estamos solventando la planilla de los músicos hasta diciembre", declaró Walter Lozada, director musical de Armonía 10, a Infomercado.

Asimismo, señaló que si hasta diciembre no hay solución, se declararían en bancarrota. “Si no nos dan una luz hasta diciembre ya nos declararemos en quiebra y pasaremos a un rubro eventual. Sale dinero y no entra nada. Ya sálvese quien pueda, eso va a ocurrir si el Gobierno no toma medidas teniendo en cuenta el rubro al cual pertenecemos. No es un rubro chico, somos casi 800 mil personas que vivimos de este negocio”, agregó.

Emergencia por coronavirus

Por otro lado, señaló que duda que las personas vuelvan a acudir a bailes. "Nadie estaba preparado para esto, ni mis músicos ni los dueños de las orquestas. Hay músicos y grupos que estamos endeudados pues hicimos grandes inversiones. Gracias a Dios, el Gobierno ha creado Reactiva Perú para sobrevivir; sin embargo, si el Gobierno no nos brinda salidas, esto va camino a una catástrofe para los artistas", indicó.

