Asaltan a padre de Paula Manzanal y ex chica reality arremete contra alcalde de La Molina

Furiosa. Paula Manzanal denunció a través de su cuenta de Instagram que su padre, una persona de tercera edad, sufrió un asalto cuando fue a una farmacia en un conocido supermercado de La Molina, donde unos motorizados rompieron las lunas de su carro.

"Pasó una moto cuando el bajo a hacer la cola, le rompieron la luna, se llevaron las laptos que estaban adentro y la billetera de mi mamá. Mi papá está bien, ha sido un solo un susto, lo material se recupera. Mi papá llegó un poco asustado", contó Paula Manzanal en un video de Instagram.

No obstante, no dudó en criticar al alcalde de La Molina. "Después fuimos al Serenazgo y nos dimos cuenta que las cámaras está malogradas. El alcalde de La Molina no sé qué estará haciendo. La delincuencia en nuestro país está de mal en peor, la cuarentena ha afectado bastante. Espero que el Presidente haga algo sobre esto", agregó.

