Así respondió Jackson Mora cuando le preguntaron por el pasado de Tilsa Lozano con el 'Loco' Vargas

Jackson Mora fue consultado sobre el pasado de Tilsa Lozano con el 'Loco Vargas' y lo que dijo 'Peluchín' de haberla conocido llorando por él.

"La verdad que no me importa. Ha sido en una época que no tengo nada que ver y es un tema que prefiero no comentarlo", expresó.

