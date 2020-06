"¡No es justo para él!": Así se solidarizaba Mayra Couto con Andrés Wiese por acoso en redes

La denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese ha generado polémica en redes sociales. La actriz acusó a su excompañero de acosarla sexualmente durante las grabaciones que hacían juntos. A mediados de abril, el actor había denunciado ser víctima de hostigamiento en las redes sociales.

Cuando fue consultada sobre la denuncia que Andrés Wiese había hecho en redes sociales, su excompañera de grabación no dudo en solidarizarse con él. "El feminismo es para todas, todos y todes. El feminismo es para protegerlo también a él. Para entender que estamos en un sistema patriarcal. Nuestro nivel de violencia de mujeres existe, pero el nivel de hombres es mayor. (...) Esa actitud de cosificar a una persona, es una actitud patriarcal", señaló Mayra Couto.

Asimismo, señaló que le había escrito un mensaje para expresarle su apoyo. "Conozco a muchos hombres guapos que les da vergüenza mirar a la cara porque saben que son guapos. Eso no es excusa para que alguien haga ese tipo de cosas. Les escribí a su Instagram para expresarle mi solidaridad. Entender que esto viene de una actitud patriarcal. El feminismo busca igualdad. Las mujeres no podemos caminar por las calles tranquilas y Andrés Wiese tampoco", agregó.

Mayra Couto y la lección para Andrés Wiese

No obstante, Mayra Couto señaló esto ayudaría a Andrés Wiese a "abrir los ojos". "Qué bueno que lo haya expresado porque está entendiendo qué cosa es ser vulnerable. Cuando uno abre los ojos, ya no puede cerrarlos. Si él está abriendo los ojos y se está dando cuenta que le están haciendo daño podrá darse cuenta de cuando él mismo hace daño, cuando otra persona le hace daño a otra", afirmó.

Además, consideró que esto lo haría crecer como ser humano. "No todos los hombres han vivido esa cosificación y no es justo para él. Es como si estuviera viviendo el ser mujer. (...) Me da gusto es que se esté entendiendo como una víctima. Él se ha tomado mucho tiempo para hablar y nadie le ha dicho: ‘¿Y por qué recién lo dices?’. Ese repensar, lo va a hacer crecer como ser humano", finalizó Mayra Couto.

Más noticias en ATV.pe

Andrés Wiese indignado revela que es víctima de acoso: "No se siente bien, en serio"

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO