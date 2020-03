¡Atención, Pamela Franco! Isabel Acevedo le pide a Christian Domínguez que la supere

Isabel Acevedo se mandó con todo y respondió fuerte a Christian Domínguez, quien según ella aún no la habría superado. Todo esto luego de que el cumbiandero criticará el Tik Tok que ‘Chabelita’ hizo con un grupo de amigos.

“Yo en ningún momento lo he mencionado o he hecho un paso que se refiera a él. No fue dedicado para nadie. Al que le caiga el guante que se lo chante y que me deje stalkear por favor. ¡Que me supere ya! ¡De verdad!”, declaró Isabel Acevedo a un medio local.

Como se recuerda, al ser consultado sobre el Tik Tok de Isabel Acevedo, Christian Domínguez declaró: “La verdad me parece muy patético, una persona por dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mí o a mi vida personal, cosas que no le deben importar”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO