Austin Palao tiene como 'admirador' al esposo de famoso cantante latino

Las publicaciones de los lugares que conoció Austin Palao durante su viaje de fin de año con otros chicos reality han hecho que no pase desapercibido para Jwan Yosef, esposo del cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Señalan que varias fotografías del hermano de Said Palao en Instagram recibieron 'me gusta' por parte de la pareja de artista latino. Muestra de ello es la 'aprobación' de la imagen en el que el ex de Luciana Fuster se tomó en Dubái con el 'Burj Khalifa' de fondo.

Al parecer, Jwan Yosef no solo se ha conformado con dar una reacción a las algunas publicaciones del chico reality, sino que también se ha convertido en uno de sus seguidores en la mencionada red social.

No se descarta que Austin Palao no tenga conocimiento de que entre su millón y medio de seguidores esté el esposo de Ricky Martin, con quien contrajo matrimonio en 2017 y actualmente tienen 4 hijos.