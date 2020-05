Beto Ortiz a ministra de Trabajo: ''Somos millones de gordos a nivel nacional, no nos discrimine''

Beto Ortiz hizo un pronunciamiento público en sus redes sociales de lo que ha dicho la ministra del Trabajo sobre las personas con obesidad.

No está de acuerdo con su pronunciamiento de que las personas con obesidad no salgan a trabajar hasta que pase la pandemia. ''Somos millones de gordos a nivel nacional, no nos discrimine'', dijo.

