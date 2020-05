Beto Ortiz hace fuerte comentario sobre el 'Bono Universal' y causa revuelo en las redes sociales

¡Nadie se lo esperaba! El conocido exconductor del ‘sillón rojo’, Beto Ortiz, no lo pensó dos veces y expuso su punto de vista en su cuenta de Twitter a cerca de la veracidad del ‘Bono Universal’. Este hecho ocasionó que cientos de cibernautas se indignaran y apoyaran al presentador.

Dado que el Estado habilitó la página web para consultar si un ciudadano peruano es acreedor del mencionado bono, Ortiz no se quedó callado y se mandó con todo: “El bono Universal se llama así porque hay un universo de posibilidades de que NO te toque”, escribió.

El bono universal se llama así porque hay un universo de posibilidades de que NO te toque. — beto ortiz (@malditaternura) May 20, 2020

Peruanos indignados

Ante esto, peruanos de diversos distritos y condiciones económicas, aprovecharon la oportunidad y se pronunciaron para protestar, debido a que miles de personas verdaderamente necesitadas no recibieron ningún bono hasta el momento: “Sí, te doy la razón”, “totalmente cierto, mientras RICHARD SWING se gana suavecito 30 mil soles”, “por lo visto no soy peruano, porque ningún bono me tocó”, “esto es una estafa”, son algunos de los comentarios en el post.

