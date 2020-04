Billie Eilish responde a las críticas por sus publicaciones en traje de baño

Billie Eilish, no solo es conocida por su música, sino también por llevar el estandarte en ciertos temas que son importantes para los chicos de su generación, como son la salud mental y la auto-valoración pese a las críticas externas.

De hecho, la cantante explicó tiempo atrás la razón de llevar siempre ropa holgada, lo que responde a una estrategia para que los medios ni los haters puedan referirse a su cuerpo. Su objetivo es que todo lo que se hable de ella tenga que ver solo con su trabajo musical.

Pero no ha sido una batalla fácil. Hace unos meses la artista confrontó a quienes especulaban sobre su cuerpo, cuando fue fotografiada en camiseta. Ahora, la cantante de 18 años volvió a referirse al tema en una entrevista con la revista Dazed, esto luego de que muchos atacaran sus recientes fotos en traje de baño sacadas durante sus vacaciones en Hawái.



Ver esta publicación en Instagram been gone Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 10 Ene, 2020 a las 11:22 PST

Algunos de los comentarios desagradables decían cosas como "ya no me gusta porque apenas cumple 18, es una p....". En ese sentido, afirmó que ya le quedó claro que no le puede ganar a los haters, pero que por suerte ha conseguido sentirse bien con ella misma pese a los insultos constantes, consigna RT.

"Hubo un momento el año pasado en que estaba desnuda y no reconocí mi cuerpo porque no lo había visto en bastante tiempo. A veces lo veía y decía: '¿de quién es ese cuerpo? Ahora no es que me guste, solo creo que estoy un poco a gusto con él", explicó.

Y aunque Eilish no suele vestirse con poca ropa, ella menciona que sabe que tiene el pleno derecho de poder mostrar su cuerpo si en algún momento le dan ganas: "Si hay un día en el que pienso: 'Sabes qué, me siento cómoda con mi vientre en este momento y quiero mostrarlo', debería poder hacerlo", finalizó.

Foto: Shutterstock.

espectaculos

alonso.aranda

billie-eilish-responde-a-las-criticas-por-sus-publicaciones-en-traje-de-bano

nedmedia