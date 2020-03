Blanca Rodríguez es acusada de maltrato animal y tiene fuerte reacción

Blanca Rodríguez no se quedó callada y respondió en sus redes sociales a una grave denuncia de maltrato animal en contra suyo y de su esposo, Juan Manuel Vargas. Como se sabe, a través de Facebook, una usuaria identificada como Karina Hedges los acuso de tener abandonada a su mascota de nombre Elvira.

“Estuve visitando casas y de casualidad llegué a casa del Loco Vargas. Una casa abandonada en La Planicie, porque él vive en Rinconada. Lamentablemente parece que este señor es un maltratador de animales, porque se mudó y dejo al parecer abandonado a este precioso perrito, que vive en medio del sol, rodeado de excremento. El olor era insoportable”, escribió la mujer.

La esposa de Juan Manuel Vargas no tardó en responder y explicó que su mascota tiene problemas de piel hace muchos años. “Te pido que te rectifiques inmediatamente y si tienes dudas nos escribas directamente no alzando pueblo contra nosotros que amamos a nuestros animales como si fueran nuestros hijos. Muchas personas me escriben a atacarme debido a tu equivocada publicación”, señaló.

