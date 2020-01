Blanca Rodríguez explota y responde con lisuras a quienes critican cómo cría a sus hijos

La esposa de Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez, recibió duras críticas en redes sociales por publicar un video donde su hija aparecía con las medias sucias. A la empresaria no le gustaron para nada estos comentarios y respondió en todo y lisuras en su cuenta de Instagram.

“Ni ca***** pienso ser una madre ‘ekeko’. Tengo un montón de sueños y planes que umplir en esta vida, pero en la lista, no está hacerme cargo de lo que mis hijos ya pueden hacer por ellos mismos. (…) ¡No jo***! A hacerse responsable y a madurar. Se aprende de niñito, no cuando ya compran sus propios condones”, escribió Blanca Rodríguez.



Luego, aseguró que su “función en esta vida es ser guía de sus hijos, no su sirvienta”. “Ellos son parte de este euipo y están haciendo simplemente lo que les corresponde. Por eso, quienes vivimos aquí, no ayudamos, ¡colaboramos! Y encima, nos vamos deshaciendo de los machismos co***** que no sé quién ca***** se inventó. (…) ¿Madre ekeko yo? ¡Ni ca*****!”, agregó Blanca Rodríguez.



