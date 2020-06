Brunella Horna lanza misil a Richard Acuña: "Vamos a cumplir 3 años y no tengo anillo"

Brunella Horna se pronunció sobre los rumores de embarazo y, en una reciente entrevista, reveló que, pese a los tres años de relación, Richard Acuña aún no le ha pedido matrimonio. La modelo y empresaria además señaló que le gustaría convertirse en madre.

"No estoy embarazada, simplemente estoy comiendo muchos dulces y me ha crecido la pancita. Tanto a mí, como a Richard (Acuña) nos gustaría ser padres, pero la situación está muy difícil con todo lo que viene pasando y definitivamente será para más adelante", declaró Brunella Horna a un medio local.

Asimismo, habló sobre una posible boda. "Tampoco estamos pensando en matrimonio porque no tengo anillo, ya vamos a cumplir tres años de relación y nada. Solo tengo un anillo que me dio como enamorados. Pero sí hemos hablado sobre casarnos, a mí me gustaría que sea en Pimentel y él quiere en Trujillo", agregó.

Quiere ser mamá

No obstante, Brunella Horna no ocultó sus ganas de tener un hijo. "El tema del coronavirus nos ha cambiado los planes de todo, mi vida ha dado un giro. No podemos proyectarnos porque no sabemos cuánto va a durar. Cuando pase todo el tema del coronavirus, ahí recién podemos pensar en formar una familia", agregó.

