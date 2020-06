Brunella Horna tras rumores de embarazo: "Nos han escrito demasiado felicitándonos por el bebé"

Para evitar más especulaciones, Brunella Horna utilizó sus redes sociales y negó estar embarazada. La novia de Richard Acuña además reveló que ha recibido varios mensajes de personas cercanas felicitandola por la supuesta llegada de un bebé.

"He recibido muchos mensajes de familia y amigos pensando que estoy embarazada, pero lamento decirles que no. Solo esta cuarentena está haciendo que me exceda con los postres", escribió Brunella Horna en Instagram, junto a varias fotografías mostrando su "barriguita". Incluso, en una de ellas, Richard Acuña aparece tocandole el vientre.

Las reacciones no se hicieron esperar. "Brune, a ti si que te gusta jugar, ¿verdad? Que casualidad ambos agarran tu barriguita. Mira si no lo estás pues bien, pero no te juegues", escribió una seguidora. A lo que Brunella Horna respondió: "Nos estamos riendo porque a él y a mi, nos han escrito demasiado felicitándonos por el bebe".

No le creen a Brunella Horna

Pese a la aclaraciones, sus seguidores insistieron en que parecía embarzada. "Estás esperando a que pase cuatro meses de embarazo para oficializarlo", "en los ojos se ve que si", "todos dicen lo mismo que no y luego lo oficializan", fueron algunos de los comentarios.



Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO