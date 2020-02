Brunella Horna sorprende a Richard Acuña ¡pero todos le recuerdan el incendio de Julio Guzmán!

Brunella Horna decidió sorprender a Richard Acuña por San Valentín y lleno un cuarto de flores y luces led. En redes sociales, todos le recordaron el incendio en el que estuvo involucrado Julio Guzmán y hasta la felicitaron por no utilizar velas.

“Me pase de romántica. Siempre lo sorprendo un día antes, fue un poco difícil organizar todo lejos pero lo más importante es pasarla juntos”, escribió Brunella Horna, junto a una foto de cómo quedó su sorpresa de San Valentín.

Por su parte, Richard Acuña publicó: “Tercer San Valentín juntos, a mi reina le toca sorprenderme los 13 y cada año me impresiona más. A mí me toca los 14 y me dejó la valla muy alta. Cada día que pasa nos sentimos más felices juntos. ¡Te amo reina!”.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar y más de uno les recordó el incidente de Julio Guzmán, quien fue captado huyendo de un edificio luego de que se produjera un incendio dentro del departamento en el que se encontraba con Liliana Acurio, fundadora del comité del partido en Cusco.

“Por favor que a julio Guzmán no se le ocurra poner un pie cerca de esa casa”, “cuidado se incendia mismo Moradito”, “excelente idea con las luces reemplazando a las velas para no hacer mucho fuego a lo Guzmán” y “buena opción no usar velas”, fueron algunos de los comentarios.

