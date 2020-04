BTS baila al ritmo del reggaeton con una canción de Daddy Yankee

Con su gira internacional cancelada a causa de la pandemia del coronavirus, la banda surcoreana, BTS, continúa activamente en las redes sociales donde comparten muchos momentos juntos.

Pues recientemente han sorprendido a muchas personas tras filtrarse un video de los ídolos del K-pop mientras bailaban la canción “Con calma” de Daddy Yankee. Sin lugar a dudas, a los artistas también les gusta este ritmo y no pudieron resistirse al son latino.

Jimin, Suga y Jin son los tres miembros de BTS que se dejaron grabar mientras mostraban sus mejores pasos de reggaeton y trataron de copiar la coreografía de este tema que fue tendencia cuando recién se estrenó.

No obstante, esta no ha sido la primera vez que la banda ha demostrado su gusto por la música latina, ya que tiempo atrás también demostraron que les gustaba la canción “Despacito”.

Good morning ONLY to @BTS_twt dancing to @daddy_yankee’s “Con Calma” pic.twitter.com/nlAzDfugb0