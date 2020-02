¿No habían terminado? Captan a Samahara Lobatón haciendo compras con su ex Ex chica reality habría decidido darle una nueva oportunidad a su ex e imágenes lo comprobarían





Hace apenas una semana, Youna confirmó en redes sociales su ruptura Samahara Lobatón, no obstante, la hija de Melissa Klug fue captada recientemente haciendo compras en un centro comercial junto a su "ex". VEA TAMBIÉN: Jossmery Toledo se pronuncia tras ser 'ampayada' con Christopher Olivares "La rebelde de las Klug parece que volvió con el 'ex'", escribió Rodrigo González en sus historias de Instagram, junto a una fotografía de Samahara Lobatón y Youna. Es más, ambos compartieron en sus redes sociales imágenes de su visita al centro comercial. Cabe señalar que los rumores de ruptura entre Samahara Lobatón y su ex iniciaron cuando el joven comenzó a eleiminar sus fotos con la hija de Melissa Klug. "Si me preguntan por qué borro las fotos con Samahara es porque ella y yo no estamos", escribió.