Cardi B revela ser fanática de Laura Bozzo y comparte mítica frase: "Que pase el desgraciado"

La semana pasada, Cardi B se defendió de quienes la tachaban de stripper, y esa misma semana, Laura Bozzo la felicitó por defenderse, algo que sorprendió muchísimo a la rapera estadounidense.

Cardi B fanática de Laura Bozzo

A través de su cuenta de Twitter, la cantante estadounidense expresó: “No puedo creer que la señorita Laura me conozca… ¡QUÉ PASE EL DESGRACIADO!”, haciendo alusión a la popular frase de la conductora peruana.

En un segundo tweet, Cardi B respondió a un usuario que le recordaba a la cantante un video en vivo en el que imita a Laura Bozzo, mientras escucha “Que pase el desgraciado".

"No solo te conozco, te admiro que emoción que me hayas contestado, he seguido tu carrera y eres ejemplo para las mujeres. Lluvia de bendiciones para ti", respondió la presentadora peruana.