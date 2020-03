Carlos Cacho acusa a Shirley Arica de ''sembrar'' a Jean Deza ¡y ella le responde con todo!

Luego de los últimos ampays y la reciente suspensión de Jean Deza, Carlos Cacho aseguró que Shirley Arica ''sembró'' al futbolista.

"A Shirley siempre la ampayan no? Bien raro no? Y que buenas tomas no?'', expresó en una publicación. Por su parte la modelo no se quedó callada y le respondió.

