Carlos Cacho 'destruye' looks de Isabel Acevedo: ''Ella atenta a la moda''

Carlos Cacho destruyó sin piedad los look de Isabel Acevedo, al punto de asegurar que Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez, tiene mejor gusto para vestir.

El polémico estilista indicó que la Chabelita deber ser internada porque "nunca le achunta, ella atenta a la moda", asimismo precisó que "los maquillajes que se mete. Uy, no”.

“Chabelita, hazte ver... esos vestiditos baratieris, no me gusta. Apretada arriba, apretada al centro, apretada abajo”, manifestó sobre las prendas de vestir que suele usar la bailarina.

Carlos Cacho comparó a Isabel Acevedo con Pamela Franco. “Me dirán lo que quieran, pero la nueva de Domínguez está mejor que la Chabelita. Díganme que le sacó la vuelta, que se lo agarró, que la partió”, señaló.

Para el estilista, la integrante de Alma Bella si viste de acuerdo a su voluptuosa figura. “Es inteligente, sabe que eso la alarga, no está como tamalito todo el tiempo”, dijo, para luego aconsejar a Chableita: “No puedes andar por la vida apretadita, eso no es de mucha categoría”.