Carlos Cacho destruye el look de Leslie Shaw y María Pía Copello: "Yahaira ha sido la mejor de todas"

Carlos Cacho no se guardó nada y criticó duramente a Leslie Shaw y María Pía Copello, aunque Yahaira Plasencia tampoco se salvó. En una reciente entrevista, el maquillador lamentó que las cantantes no apostaran por los diseños de un peruano.

“En el vestido de Leslie el collar estaba de más y los zapatos no combinaban”, declaró Carlos Cacho a El Popular. Asimismo, sobre el ‘like’ que le dio de Paris Hilton señaló: “Paris Hilton es la más huachafa del mundo, acaso no lo saben, ¡por favor! Que me ponga un like Victoria Beckham pero Paris Hilton, ella es huachafísima”.

Pero eso no es todo. Sobre María Pía Copello agregó: “Hasta Maria Pía Copello (me decepcionó) que usó un vestido de Vesace de 20 años atrás, ya lo había usado Jennifer López. Y eso que María Pía tiene un clóset respetable, no sé qué le pasó. Era una linda oportunidad de lucir vestidos de diseñadores peruanos y lo desaprovecharon, por qué no apuestan por un nacional. ¡Qué desastre!”.

Carlos Cacho y Yahaira Plasencia

No obstante, aseguró que Yahaira Plasencia “fue la mejor de todas”. “Pese a todo, Yahaira ha sido la mejor de todas, sin embargo, le quedaba grande el vestido y los tacos no iban. Debió usar un moño alto, su peinado tampoco va”.

Sobre su inclusión como una de las mejores vestidas, agregó: “De cuándo acá People en español elige a once mejores vestidas, cuando son diez siempre, desde cuándo pone a once. La subieron a ella en la lista, ¿qué pasó? Yo reto a People en español por qué once y por qué Yahaira”.

