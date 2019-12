Carlos Galdós sobre boda de Edison Flores: "El padre que los casó tiene mala mano, por eso me divorcié"

El conductor Calos Galdós dejó con la boca abierta a todos, luego de revelar que el padre Pablo Larrán, quien concedió matrimonio al seleccionado y querido ‘Oreja’ Flores y su esposa Ana Siucho, tiene “mala mano”, ya que fue el mismo quien lo casó a él, y finalmente terminó divorciándose de su pareja.

“Siempre da los mismos consejos, los tiene de ‘paporreta’. El asunto es que mala mano tiene el padre Pablo, si me hubiera tirado bien la bendición, no me hubiera divorciado”, contó a través de la cabina de radio en la que conduce.

¿Por qué lo eligieron?

Asimismo, Galdós decidió dar más detalles sobre el sacerdote, revelando los verdaderos motivos que los llevaron a preferir a Pablo como el sacerdote para el día más importante de su vida, quien además aseguró ser su amigo.

“Pero siempre da el mismo consejo, Pablo. Él es mi amigo, y me casó a mí. Yolanda y yo elegimos al padre por lo mismo (por ser ameno), en nuestro matrimonio no queríamos que sea un plomo”, reveló.